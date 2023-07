Polícia prende um dos acusados de matar jovem por discussão de pipa

Um dos acusados de matar o jovem Richard Veigas de Oliveira, de 19 anos, já está preso e a polícia continua à procura de Lucas Frazão da Silva, conhecido por Baianinho, que é considerado foragido da Justiça.

Baianinho seria o autor do disparo de arma de fogo que matou Richard. Segundo o delegado Ricardo Cavagna, titular do Serviços de Investigações Gerais (SIG), o homem que está preso seria o dono da arma que vitimou Richard. Ele nega participação no crime.

O delegado disse que a polícia segue trabalhando nas investigações e, em breve, deve prender o acusado do disparo.

Denúncias sobre o paradeiro de Baianinho podem ser feitas no 99226-8210. Não é necessário se identificar.

Richard foi morto com um disparo de arma de fogo na nuca durante um desentendimento por conta de uma pipa. O crime aconteceu no Loteamento O.T, em Três Lagoas, no dia 25 de junho. No local acontecia um festival de pipa. Durante o desentendimento por conta do “corte” de uma pipa, um jovem acabou matando Richard.