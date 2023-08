Polícia procura suspeito que sequestrou criança na saída de escola em Três Lagoas

Um caso de sequestro de envolvendo uma criança, de 10 anos, na saída de uma escola pública, tem deixado muitos pais assustados, em Três Lagoas. Conforme noticiado, com exclusividade, pelo programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, na manhã desta terça-feira (29), o fato ocorreu na segunda-feira (28), por volta de 11h, quando a estudante encerrou as atividades escolares e deixou a Escola Municipal Parque São Carlos. No entanto, o boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Atendimento Comunitário (Depac), na noite de segunda, pela mãe da vítima, e o sequestro confirmado oficialmente pela polícia hoje.

Ela seguia a pé para casa quando ainda na calçada da escola teria sido abordada por um homem, que conduzia uma caminhonete. Na ocasião, ele saiu do veículo, tampou a boca dela, fazendo com que a criança desmaiasse. O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) da Polícia Civil. De acordo com o delegado Matheus Souza Oliveira de Palma, assim que acordou a menina percebeu que estava no banco de trás da caminhonete e, pelo retrovisor central do veículo, viu o motorista fazendo sinal para que ela ficasse quieta.

Eles estavam na área central da cidade, próximo à esplanada da NOB, no ponto onde tradicionalmente é realizado eventos. No momento em que a caminhonete parou em um semáforo, a criança percebeu que o veículo não estava travado e conseguiu fugir. Ela saiu correndo em direção à NOB e seguiu, por pelo menos, 6 km até chegar em casa. O motorista não a perseguiu e foi embora.

O delegado informou que a criança, a mãe e outras testemunhas já foram ouvidas e que, agora, busca identificar o suspeito da ação criminosa. “Assim que recebemos a ocorrência, determinei a coleta de eventuais imagens de câmaras de segurança das redondezas, de modo a tentar reproduzir o trajeto realizado pelo autor, e requisitei exames para a constatação de eventuais lesões na vítima, além da realização de exame sexológico, tendo resultado negativo”, explicou o delegado.

Câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais em frente à escola registraram o momento em que a criança foi abordada pelo motorista da caminhonete. Elas poderão auxiliar a identificar o sequestrador.

Confira as imagens da caminhonete abaixo: