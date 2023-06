Polícia recupera diversos objetos furtados de residência e identifica ladrões

A Polícia Civil de Três Lagoas identificou os autores de um furto ocorrido entre os dias 23 e 24 de maio de 2023, em uma residência localizada na rua Manoel Pedro de Campos, no bairro Santos Dumont.

Os indivíduos pularam o muro da residência e furtaram duas bicicletas, cafeteira, forno elétrico, lavadora de alta pressão, forno micro-ondas, notebook, relógio, televisores, ventilador, cadeiras de área, malas de viagem, dentre outros utensílios domésticos, gerando grande prejuízo e temor para os moradores.

A equipe da Terceira Delegacia de Polícia, após as investigações, analisou o local do fato e ouviu testemunhas. Durante esse processo, foi constatado que os autores do furto levaram todos os objetos para uma casa situada na rua Maria Queiroz Moreira, no bairro Santa Rita. Nesta manhã, os policiais, com o apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Três Lagoas, cumpriram um mandado de busca e apreensão domiciliar.

A maioria dos produtos furtados foi recuperada e os policiais identificaram e detiveram os autores do crime, um de 20 anos, e o outro de 34 anos. Os objetos recuperados foram devolvidos à vítima.

A ação conjunta da Polícia Civil, por meio da Terceira Delegacia de Polícia e do SIG, demonstra o empenho e a eficácia das autoridades policiais em solucionar casos de furto e garantir a segurança da comunidade.

As investigações sobre o caso continuam em andamento para esclarecer todos os detalhes do ocorrido e identificar possíveis conexões dos autores com outros crimes na região.

Denúncias

A Polícia Civil ressalta a importância da participação e colaboração da população no fornecimento de informações que possam auxiliar na elucidação de crimes e na prisão de criminosos, reafirmando o compromisso de trabalhar incansavelmente para garantir a tranquilidade e a segurança da cidade de Três Lagoas.

As denúncias podem ser realizadas através do telefone/Whatsapp (67) 3524-3224 e 67 99204 0244.