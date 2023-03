Polícia recuperou 80% dos carros furtados em 2023

A Polícia Militar de Três Lagoas recuperou 80% dos veículos que foram furtados na cidade este ano. De acordo com os registros policiais, 23 automóveis foram furtados nos dois primeiros meses deste ano e, até agora, 19 foram recuperados.

Este número é maior do que o foi contabilizado no ano passado. Em 2022 foram furtados 134 veículos entre carros, motos e caminhões. Só 85 deles, ou seja, 60% foi recuperado até o momento pelas autoridades policiais.

CUIDADOS

Segundo o delegado do Setor de Investigações Gerais (SIG), Ricardo Cavagna, algumas medidas simples podem evitar que aconteçam furtos. “São cuidados básicos como manter o carro sempre dentro de casa com o portão fechado. Se estiver na rua e vai a um bar ou lanchonete, prefira deixá-lo em um lugar iluminado e com grande circulação de pessoas e não muito distante de onde estiver, pois essa circunstância pode favorecer a ação dos criminosos”.

Outra dica é não deixar nada a mostra dentro do veículo: documentos, bolsas, pastas, roupas e outros objetivos, os quais devem ser guardados no porta-malas ou no porta-luvas.

Evite ainda colocar no carro ou na moto algum adesivo que possa fornecer informações pessoais como onde trabalha ou estuda e ainda indicar locais que costuma frequentar. Vale a pena ainda investir na instalação de itens de segurança como alarmes.

O delegado explica ainda que é muito comum as motocicletas serem furtadas devido ao descuido do condutor que deixa a chave no contato e o capacete no guidão para fazer algum procedimento considerado rápido. Isso facilita muito a atitude de quem está mal intencionado.

“É preciso ficar atento a tudo isso. Em relação aos carros, observe se os vidros estão fechados, se o alarme foi acionado e lembre-se sempre de retirar a chave. Não custa nada fazer uma verificação rápida”.