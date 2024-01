Dupla é presa pela PRF na BR-262 por furto de caminhonete em MG

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma caminhonete que havia sido furtada no estado de Minas Gerais. O veículo estava circulando, neste sábado (20), pela rodovia BR-262, em Três Lagoas.

Durante uma fiscalização de rotina na base da PRF, localizada no km 23 da BR-262, os agentes abordaram uma caminhonete com placas de Belo Horizonte (MG). Durante a inspeção do veículo, os agentes notaram inconsistências nas numerações de vidros, chassis, motor e documentação. Diante disso, realizaram uma verificação mais detalhada no banco nacional de justiça e segurança pública.

Continue Lendo...

Ao consultar o sistema, foi identificado um alerta de busca para o veículo, que havia sido furtado no dia 16 deste mês, na capital mineira. Os dois passageiros da caminhonete foram presos por receptação e encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).