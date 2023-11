Polícia Rodoviária Militar realiza operação em rodovias do estado

Foi iniciado às 18h00 desta quarta-feira (1) véspera de feriado do dia de finados, a “Operação Finados 2023”, pela PRMMS (Polícia Rodoviária Militar de Mato Grosso do Sul), visando garantir a segurança dos usuários de rodovias estaduais que cortam cidades da Costa Leste e Três Lagoas.



Segundo a nota da Polícia Rodoviária Militar, a operação teve inicio às 18h de quarta-feira, dia 1º de novembro, e irá até as 06h00, de segunda-feira dia 6. Durante o feriado de finados e o final de semana, serão realizadas abordagens aos veículos de passeio e cargas, para fiscalizações e orientações aos usuários de rodovias estaduais, de domínio do Batalhão de Polícia Rodoviária Militar em Três Lagoas.



Na nota a instituição informou que as ações serão frequentes, visado coibir infrações de trânsito e ilícitos penais como tráfico de drogas ou armas, nas rodovias estaduais, da região Costa Leste, que compreendia ao Batalhão de Polícia Rodoviária Militar de Três Lagoas. Além dessas ações, a PRMMS, também irá realizar barreiras fiscalizatórias em pontos de maiores fluxos, buscando coibir possíveis irregularidades e abusos de alguns motoristas, para minorar os riscos de acidentes.

Aproximadamente 90 policiais rodoviários militares e 20 viaturas, foram empenhadas para a Polícia Rodoviária Militar para reforçar as ações policiais por todo o estado. No estado de Mato Grosso do Sul, a PRMMS irá realizar diversas ações nas rodovias estaduais visando manter a segurança dos usuários das vias e combater possíveis ações criminosas.



Em Três Lagoas a PRMMS, é responsável por rodovias como a MS-320, MS-377, MS-240, MS-112, MS-395, que corta ou interliga, cidades como Bataguassu, Brasilândia, Selviría, Inocência, Água Clara e Três Lagoas. A nota ainda informa, que a PRMMS, pode ser contatada em caso de emergência ou para denúncias, pelo telefone 198.