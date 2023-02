Testemunhas prestam depoimento e tentam ajudar a polícia a encontrar ladrões de joalheria

A Polícia Civil de Três Lagoas continua com as investigações ao roubo de uma joalheria, no Centro de Três Lagoas, no mês de janeiro. Estão sendo feitas diligências, monitoramento de suspeitos, abordagens e a verificação de denúncias que possam dar conta do paradeiro dos assaltantes.

Testemunhas afirmaram aos policiais que duas pessoas foram vistas queimando roupas e objetos na região do Conjunto Habitacional Novoeste. De acordo com as funcionárias da joalheria, as roupas teriam sido usadas pelos criminosos no dia do crime.

