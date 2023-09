Ação rápida da 3ª DP elucida furto e prende suspeito

Em nota destinada a imprensa, a Polícia Civil informou que após o furto da bolsa, no interior de um carro e o registro da ocorrência na 3ª DP. Um inquérito foi aberto para investigar o furto, durante as diligências os investigadores conseguiram descobrir que o cartão da vítima, estaria sendo utilizado em um comércio, localizado na rua Yamagut Kankit, no bairro São João.

Após uma averiguação no mercado e reconhecer o suspeito de utilizar o cartão da vítima, nas imagens de segurança. Os policiais realizaram rondas em pontos onde o suspeito frequentava rotineiramente e rapidamente, foi possível realizar a prisão do suspeito.

Segundo a nota da Polícia Civil, o homem de 23 anos teria confessado o furto e indicado o local, onde teria dispensado os pertences da vítima. O local indicado aos policiais pelo suspeito, era próximo do local da prisão e todos os documentos pessoais além de cartões bancários foram recuperados.

Foi dada voz de prisão em flagrante ao homem de 23 anos, que já possuía passagens por furtos entre outros delitos e o mesmo após prestar depoimento, foi levado à uma carceragem da 3ª Delegacia de Polícia Civil, onde aguardará pela audiência de custódia, antes de ser transferido ao Presídio de Segurança Média.

