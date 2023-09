Briga em bar termina com um esfaqueado e idoso preso

Um idoso de 65 anos foi preso por tentativa de homicídio e um homem levado ao Hospital Auxiliadora com ferimentos de facão na cabeça, após uma briga em um bar, no final da tarde deste domingo (17), na rua Mário Gimenez, bairro Vila Verde, região sul de Três Lagoas.



Por volta de 17:00, a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foram chamados até o local, onde uma pessoa teria sido esfaqueada. Ao chegar no local, os militares encontraram o idoso bastante nervoso e foi dada voz de prisão ao mesmo.



O Samu, por meio da USA (Unidade de Suporte Avançado), foi ao local e socorreu a vítima, ao Hospital Auxiliadora. A vítima estava inconsciente e com cortes na cabeça, costas e mãos.

Para os militares, o idoso disse que teria ido a um bar, perto de onde mora, acompanhado da esposa e de uma amiga de sua mulher. Ao chegarem no local, teria se iniciado uma discussão e as partes envolvidas, aconselhadas pelo próprio do bar, que saíssem do local. A briga teria continuado na rua e o idoso seguido até onde mora e o outro homem, ido atrás do idoso, dando prosseguimento a briga.



Na frente de sua casa e com um facão na mão, o idoso não teria se intimidado e prosseguido na briga com a vítima, que durante o entrevero, teria pego um bloco de argila e arremessado em direção ao agressor. Apesar da idade, o idoso teria conseguido se esquivar da tijolada e desferido um golpe de facão, contra a cabeça da vítima, que caiu no chão e acabou levando mais golpes contra a cabeça, costas e mãos.



Após ser preso pela Rádio Patrulha da Polícia Militar, o idoso ainda continuava a realizar ameaças contra à vítima que era atendida pelo Samu, e aos populares que defendiam a vítima. O idoso depois de receber a voz de prisão, foi levada a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), para receber curativos no braço, onde teria sofrido um corte, decorrido da briga. Posteriormente foi levado até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi registrado o boletim de ocorrência por tentativa de homicídio.