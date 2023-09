Colisão entre pick-ups trava BR-262 e mobiliza Bombeiros e Samu

Um violento acidente envolvendo duas pick-up e uma carreta tri-trem que transportava eucalipto, deixou várias pessoas feridas e travou o tráfego na noite deste domingo (24), na rodovia BR 262, próximo a Chácara Imperial na saída para Campo Grande, no perímetro urbano de Três Lagoas.



O Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e PRF Polícia Rodoviária Federal, atenderam uma ocorrência de colisão, envolvendo uma pick-up Fiat Toro, e uma Toyota Hillux, no KM 18, da referida rodovia.



No local os agentes da PRF, socorristas do Samu e militares do Corpo de Bombeiros, encontraram os dois veículos com as frentes destruídas e uma carreta Mercedes-Benz, carregada de eucalipto, parada às margens da rodovia. Após a remoção das vítimas do interior do veículo, as ambulâncias do Samu e do Corpo de Bombeiros, realizaram a remoção das vítimas, para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e ao Hospital Auxiliadora.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, nenhuma das vítimas apresentava sinais de gravidade e todas foram socorridas conscientes e orientadas. Ainda segundo informações dos militares que atendiam a ocorrência, cerca de quatro pessoas haviam sido socorridas, entre elas uma criança.

De acordo com as primeiras informações, as causas do acidente ainda seriam levantadas. Mas acredita-se, que uma das pick-ups, fazia o trajeto sentido Três Lagoas, o mesmo que a carreta tri-trem. Ao finalizar a subida, um dos veículos teria se assustado com a carreta que seguia a frente e puxado para a esquerda, invadindo a pista contrária, colidindo contra a caminhonete que fazia o trajeto contrário.



Após o choque frontal, um dos veículos teria colidido na lateral esquerda da carreta, provocando estragos nos para-lamas e grade protetora do chassis. Mas devido as partes estarem bastante assustadas com o acidente e a prioridade ser o resgate das vítimas, as reais causas do acidente serão apuradas pela PRF, responsável pelo levantamento das informações e posteriormente da Polícia Civil, que receberá a ocorrência e abrirá um inquérito para investigar o acidente.



O motorista da carreta não se feriu e um responsável pela empresa, não quis dar informações sobre as causas do acidente. Enquanto a PRF, realizava o levantando das informações e o Corpo de Bombeiros a vistoria dos veículos envolvidos, o tráfego da rodovia que liga Três Lagoas à capital Campo Grande, acabou interrompido, alguns motoristas se arriscavam em utilizar um desvio de terra, na lateral da rodovia, mas muitos caminhões e ônibus acabaram presos no engarrafamento, devido a via paralela, ser muito acidentada e os veículos serem de grande porte, sofrer o risco de acabarem atolados na areia ou tombando nas valas abertas, pela correnteza das chuvas que carregam a terra do local.