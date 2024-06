Homem corre por ruas do Paranapungá após ser esfaqueado

Um homem de 22 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após levar uma facada na barriga após uma discussão no final da noite desta terça-feira (18),.na rua Aniz Irab, no bairro Jardim Paranapungá, em Três Lagoas (MS).



Por volta de 23h o Samu foi chamado para atender um esfaqueamento, onde um homem estaria fugindo do algoz e pedindo por socorro, pelas ruas do bairro Jardim Paranapungá.

A vítima conseguiu chamar a atenção de uma moradora, da rua Rui José da Costa, que ligou para o Samu e Polícia Militar. Que foram ao local e socorreram a vítima. O homem de 22 anos, não quis dizer aos policiais militares, quem seria o autor da facada e nem a motivação.



Mas uma senhora que acompanhava o resgates, disse que uma pessoa, teria discutido com a vítima na rua Aniz Irab, e dessa discussão, dado o golpe de faca no homem, que foi ferido no abdômen. Para não levar mais facadas, a vítima correu até a residência, onde foi socorrido e após intervenção do Samu, foi levado ao Hospital Auxiliadora, consciente, orientado e sem sinais aparentes de perfuração de órgãos vitais.



Sem ter informações suficientes que apontasse uma característica, que auxiliassem os militares da Rádio Patrulha em localizar o suspeito, foi feito rondas pelo bairro e posteriormente o registro da ocorrência de tentativa de homicídio, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).