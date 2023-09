Homem usa nome de pessoa desaparecida para pedir RG

Um homem foi preso após usar nome se uma pessoa desaparecida, na tentativa de retirar um novo RG(Registro Geral de Identificação), na cidade vizinha à Três Lagoas, município de Selvíria.



Por meio de nota à imprensa, a Polícia Civil relatou que no dia 23, de agosto deste ano. Um homem com uma certidão de nascimento procurou a delegacia, se passando por Marco Aurélio Bezerra Bosaja Simon (desaparecida no ano de 1985). Após o homem registrar o pedido de 1ª via do RG, com domínio no Mato Grosso do Sul, foi feita consulta com o Cartório de registros civis da cidade de Santa Fé do Sul SP, cidade onde foi emitida a certidão em no de Março Aurélio.



Para o papiloscopista da delegacia de Selvíria, o cartório Paulista atestou ser verdadeira a certidão e o servidor deu prosseguimento no pedido, coletando as digitais e foto do homem que buscava por uma cédula de RG. No dia 13, de setembro, o homem ligou na delegacia, para consultar se a cédula de RG, haveria chegado. Ao checar o pedido, o papiloscopista percebeu que no site do governo, haveria um alerta, informando que o homem que havia pedido o RG, se chamava T.S.G e já tinha RG no Mato Grosso do Sul.

O homem foi chamado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi cobrado uma explicação sobre o fato de estar usando o nome de uma pessoa que desapareceu em 1985, para conseguir uma nova folha de RG, se já era registrado no estado de Mato Grosso do Sul.



Para os policiais o homem relatou que teria conseguido o documento, após pesquisar na Internet sobre a história da criança desaparecida em 1985 Marcos Aurélio Bezerra Bosaja Simon, que ficou famoso como o caso do escoteiro desaparecido. Segundo o homem, após saber da história teria ido ao cartório de Santa Fé do Sul SP, onde após dar o nome do desaparecido e dos pais, conseguiu o documento veio ao Mato Grosso do Sul, onde tentou uma nova identidade, por não querer o nome do pai em seus documentos.



O homem recebeu voz de prisão por falsidade ideológica e foi levado a uma carceragem da delegacia. Segundo a Polícia Civil, o crime de falsidade ideológica, pode acarretar até cinco anos de prisão.