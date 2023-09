Homem usando tornozeleira eletrônica é preso furtando mercado

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante após invadir um supermercado para furtar e tentar reagir a prisão no final da noite desta quarta-feira (13), na avenida Filinto Miller, bairro Santo André, em Três Lagoas.



Por volta de 23h, a empresa de monitoramento acionou a Polícia Militar, após o alarme disparar e um funcionário da empresa avistar uma pessoa no interior da loja.



Rapidamente uma viatura de Rádio Patrulha da Polícia Militar foi ao local, encontrando o proprietário do mercado do lado de fora. O mesmo abriu as portas para os militares realizaram a detenção do suspeito.

O homem de 44 anos teria percebido a entrada dos militares no mercado e tentado fugir, por um alçapão no forro, mas foi impedido pelos policiais. Após ter a fuga frustrada pelos militares, o homem teria tentado reagir a prisão e os policiais, necessitado utilizar a força para dominar e algemar o homem não queria ir preso.



Após dominado e algemado, os militares perceberam que o suspeito, cumpria pena alternativa mediante monitoramento eletrônico, pois em uma das pernas do homem, havia uma tornozeleira eletrônica. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante por furto qualificado com rompimento de barreira, danos, resistência à prisão e desobediência.