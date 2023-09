Mais uma pessoa perde a vida em acidente na BR-262

Um grave acidente envolvendo uma Fiat Strada e uma carreta tri-trem que transportava eucalipto, resultou na morte de uma mulher e deixou outra pessoa ferida, na noite desta segunda-feira (18), na rodovia BR-262, próximo ao Distrito de Arapuá, zona rural de Três Lagoas.

A mulher que foi a óbito no local, ainda não teve sua identificação divulgada pelas autoridades, mas segundo as primeiras informações, há uma possibilidade de que a vítima fatal era gestante. O motorista do carro sofreu ferimentos leves. O motorista do caminhão, nada sofreu.

Durante a noite desta segunda-feira, militares do 5°Grupamento de Bombeiros Militares, foram chamados para atender uma colisão entre um carro e um caminhão rebocador, no KM 40, próximo ao distrito de Arapuá, onde uma pick-up Fiat Strada havia colidido violentamente contra um caminhão rebocador tri-trem.

Continue Lendo...

No local os militares encontraram o caminhão atravessado na pista e a pick-up totalmente destruída e a vítima fatal, caída na rodovia, ao lado do utilitário que com a força do impacto, teve seu motor arrancado. Ainda não há informações sobre a causa do acidente e a identificação da vítima.

Após a confirmação do óbito da mulher que era passageira da Fiat Strada, os militares solicitaram a presença da Polícia Científica, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e funerária plantonista, para realizar a remoção da vítima fatal ao IMOL (Instituto de Medicina Odontológica Legal), para exames de necropsia. O fato será investigado pela Polícia Civil e notícia será atualizada a qualquer momento.