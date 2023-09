Mulher sofre fratura no rosto após acidente na avenida Eloy Chaves

Uma ciclista, de aproximadamente 55 anos, ficou ferida após ser atropelada por um motorista de uma caminhonete, na manhã desta quarta-feira (13). O acidente ocorreu na avenida Doutor Eloy Chaves, cruzamento com a rua Doutor Michel Thomé, no bairro São Jorge, em Três Lagoas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), agentes municipais de trânsito e policiais militares do Pelotão de Trânsito, foram chamados para atender a ocorrência de atropelamento. No local, os socorristas do Samu, encontraram a vítima no chão e iniciaram os primeiros socorros.

A ciclista, que estava consciente e orientada, apresentava sangramento pelo rosto e uma possível fratura de face devido ao choque do atropelamento. Após imobilização, ela foi levada ao Hospital Auxiliadora.

Continue Lendo...

Segundo os militares, o motorista disse que seguia pela rua Michel Thomé, sentido avenida Eloy Chaves. Ao chegar na avenida, ele afirma não ter visto a ciclista por causa do ponto cego (coluna do para-brisa frontal) do veículo.

No local existe sinalização horizontal e vertical de parada obrigatória. A preferencial era da ciclista e o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), como lesão corporal culposa, quando não há intenção. A investigação ficará sob a responsabilidade da 1ª Delegacia de Polícia Civil.