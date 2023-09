Polícia Civil realiza operação contra furto de energia em Três Lagoas

A empresa Neo Elektro Energia, realizou uma operação de combate ao furto de energia elétrica e ligações clandestinas de energia com apoio da 3ª Delegacia de Polícia Civil, SIG (Setor de Investigações Gerais), Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e Polícia Científica na manhã desta quarta-feira (13) no Residencial Gilson Teixeira, no Conjunto Habitacional Orestinho em Três Lagoas.

Em entrevista à equipe de reportagem do grupo RCN de Comunicação, o delegado regional de Polícia Civil, Ailton Pereira, contou que a operação foi realizada por parte da empresa Neo Energia em parceria com a Polícia Científica e a Polícia Civil, participou em apoio para garantir a segurança das equipes e notificações de eventuais irregularidades flagradas. Ainda segundo o delegado Ailton Pereira, mais de 130 registros, haviam sidos fiscalizados e destes, mais de 70 haviam sido adulterados. Após a confirmação de fraude ou furto de energia nos padrões elétricos, os moradores dos apartamentos ou responsáveis, foram identificados, autuados e notificador a comparecer na 3ª DP, para prestarem depoimento. O furto de energia é um crime federal, passível de multa e detenção, dependendo da fraude ou da recorrência do crime. A operação que teve início nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, tem previsão para durar até às 11h e contou com mais de 10 veículos da empresa Neo Elektro Energia, aproximadamente 30 policiais e 3 equipes de peritos da Polícia Científica.