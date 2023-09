Operação 'BLACK-OUT' flagra peixaria furtando energia

Ainda em diligências da operação ‘BLACK-OUT’, investigadores da 1ª Delegacia de Polícia Civil, prenderam em flagrante um empresário por furto de energia, fraude em unidade registradora de energia e porte irregular de arma de fogo, na tarde de quarta-feira (13), em um comércio de peixes na avenida Filinto Miller, bairro Bom Jesus da Lapa, Três Lagoas.



Durante as fiscalizações contra o furto de energia elétrica, funcionários da concessionária de energia e policiais civis da 1ª DP, foram a uma peixaria , onde haveria a suspeita de fraude no medidor de energia, já que desde 29 de julho de 2022, quando a energia elétrica do local, foi cortada.



Após o local ser apontado como suspeito, pelos técnicos da concessionária, uma fiscalização foi designada ao local, onde os técnicos constataram uma fraude nos dois padrões de energia. Segundo os funcionários da concessionária, um dos medidores estaria adulterado e a energia era desviada, evitando o registro do consumo.

Já o segundo medidor, havia sido removido e a energia teria sido ligada direto, da rede à duas fritadeira elétricas. Segundo o funcionário da concessionária, os aparelhos funcionando em pleno vapor, no horário de atendimento do comércio, teria gerado um prejuízo superior à R$20mil.



Ainda na peixaria os policiais civis encontraram uma espingarda calibre 22, pendurada na parede do escritório da peixaria. E um revólver calibre 357 Magnum, com 7 munições dentro do porta luvas da caminhonete do empresário. Questionado sobre a documentação do armamento, o dono da peixaria apresentou a nota fiscal e uma carteirinha de CAC (Caçador, Atirador esportivo, e Colecionador), mas confessou não ter a autorização pra porte velado do armamento.



Foi dada voz de prisão ao empresário por porte ilegal de arma de fogo, furto qualificado de energia e adulteração de unidade registradora de energia. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil.