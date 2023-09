Preso suspeito de executar trabalhador em ponto de ônibus com mais de 14 tiros

O Setor de Investigações Gerais (SIG) e o Núcleo Regional de Investigações da Polícia Civil de Três Lagoas, prendeu, nesta sexta-feira (15), em Andradina (SP), o principal suspeito de ser o autor dos disparos, que mataram Francisco Gutemberg Vieira Pinto, de 52 anos, no dia 21 de dezembro de 2021, no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas.

O suspeito tem 38 anos de idade e é processado pelo crime de homicídio triplamente qualificado, pelo motivo torpe, por recurso que impossibilitou a defesa da vítima e por meio que causou perigo comum. Gutemberg foi executado com tiros de pistola 9mm. Cinco dos envolvidos foram presos, mas o executor havia conseguido fugir.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, inicialmente foi identficada a mandante do crime. A mulher, de 43 anos, teria encomendado a execução da vítima por não aceitar a recusa de Francisco em não querer manter um relacionamento amoroso com ela. Participaram do crime dando suporte e atrapalhando as investigações, A.C B.X (32), C.F.P.A. (29), F.B. DA S.X. (30), I.L DOS S. (47), W.L.G.X. (27), sendo todos presos, no decorrer das investigação, restando foragido apenas o autor dos tiros que mataram a vítima.

Policiais civis receveram informações de que o suspeito teria fugido para o Maranhão após cometer o homicídio. Outras informações repassadas pela Polícia Federal, revelaram que o ‘pistoleiro’poderia estar vivendo tranquilamente em Andradina, interior paulista, distante 30 km de Três Lagoas.

Dessa forma, a equipe do SIG foi até o município e fez contato com policiais para que juntos, realizassem a prisão do suspeito, que já era considerado foragido, desde 2021. H. da S.R. foi preso em um supermercado onde estaria trabalhando e foi levado até a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Andradina, onde aguarda para ser recambiado à Penitemciária de Segurança Média de Três Lagoas. Com a prisão, a Polícia Civil pretende concluir o inquérito.

RELEMBRE O CASO

Francisco Guitemberg Vieira de Pinto, foi executado no dia 21 de dezembro de 2021, enquanto esperava em um ponto de ônibus, pelo transporte que o levaria ao trabalho. Enquanto Francisco aguardava pelo ônibus, um homem em uma bicicleta barra-forte, carregando apetrechos de jardinagem, teria se aproximado da vítima e descarregado um pistola 9mm contra a vítima, que teria levado a maior parte dos disparos no rosto e na cabeça, morrendo instantaneamente.

Após o homicídio ser registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), o SIG (Setor de Investigações Gerais), passou a investigar o caso e os investigadores, conseguiram descobrir que Francisco vinha sofrendo ameaças de morte, de uma mulher e a família dela, que viviam na mesma rua onde residia Francisco.

Depois de descobrir sobre as ameaças, os investigadores intimaram a mulher A. da S. X. A., para prestar depoimento e explicar as ameaças. Na época, a mulher relatou que mantinha uma amizade com a vítima e que dias antes do homicídio, a vítima teria invadido sua casa durante a madrugada e mantido relações sexuais, com a mandante do crime, contra o consentimento dela e por esse motivo, familiares teriam passado a intimidar Francisco.

Como a versão da mulher, não batia com os relatos da família da vítima e nem com as dos próprios parentes, suspeitos de participação no crime, a Polícia Civil fez uma acareação entre os suspeitos e devido a inconsistência na versão da mandante do crime e nas inúmeras contradições entre as versões dos envolvidos e na tentativa de ambos em atrapalhar as investigações, foi decretada a prisão preventiva de cinco participantes no assassinato.