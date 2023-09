Ronda escolar da PM flagra uso de drogas perto de escola

Durante rondas ostensivas escolares, policiais militares encontraram dois homens em atitude suspeita, nas proximidades do colégio. Achando estranho os dois homens que tentavam disfarçar, fingindo não olhar para a viatura, acabou chamando a atenção doa militares que resolveram abordar a dupla.

Durante revista aos homens foi encontrado um cigarro de maconha em um recipiente onde a droga era guardada, questionados a dupla relatou que usava o local rotineiramente para usar a droga.

Devido o uso do entorpecente em uma região próxima à um colégio, expondo crianças ao consumo do entorpecente livremente na via pública, foi feito a condução da dupla até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi feito o boletim de ocorrência, por posse de drogas para o consumo pessoal.

