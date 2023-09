SIG prende suspeito de executar homem com mais de 14 tiros

O SIG (Setor de Investigações Gerais) e o NRI (Núcleo Regional de Investigações) da Polícia Civil de Três Lagoas, conseguiu prender nesta sexta-feira (15), em Andradina SP, o principal suspeito de ser autor dos tiros, que mataram Francisco Gutemberg Vieira Pinto (52), no dia 21, de dezembro, de 2021, no bairro Santa Luzia em Três Lagoas.



Na época, todos os envolvidos haviam sido identificados e seis dos sete envolvidos presos, restando como foragido, apenas o atirador. Dias após Francisco Guitemberg ser executado com mais de 14 tiros de pistola 9mm.

A Polícia Civil teria identificado a mandante do crime A. da S.X.A. (43), que teria encomendado a execução da vítima, por não aceitar a recusa de Francisco em não querer manter Um relacionamento amoroso com a mandante. Participaram do crime dando suporte e atrapalhando as investigações, A.C B.X (32), C.F.P.A. (29), F.B. DA S.X. (30), I.L DOS S. (47), W.L.G.X. (27), todos presos na época no decorrer das investigação, restando foragido apenas H. da S.R.(38), apontado por A. da S.X.A. como o autor dos tiros que mataram a vítima.

Policiais civis obterem informações de que o suspeito dos tiros, teria fugido para o Maranhão após cometer o homicídio. Mas informações repassadas pela Polícia Federal, deram outro paradeiro ao ‘pistoleiro’, que poderia estar vivendo tranquilamente em Andradina SP, há pouco mais de 30km distante de Três Lagoas, onde teria executado um trabalhador com dezenas de tiros no rosto.



De posse das informações, os policiais civis do SIG foram até Andradina SP, onde fizeram contato com policiais civis daquela cidade, para que juntos, procedesse na prisão do suspeito, que já era considerado foragido, desde 2021, após a identificação dele, na participação no crime.



H. da S.R. foi preso em um supermercado onde estaria trabalhando e foi levado até a 2ª Delegacia de Polícia Civil daquela cidade, onde aguarda para ser recambiado ao PSM (Presídio de Segurança Média), em Três Lagoas MS. Com a prisão de H. da S. R., A Polícia Civil pretende avançar para o encerramento do caso.



RELEMBRE O CASO



Francisco Guitemberg Vieira de Pinto, foi executado no dia 21 de dezembro de 2021, enquanto esperava em um ponto de ônibus, pelo transporte que o levaria ao trabalho.

Enquanto Francisco aguardava pelo ônibus, um homem em uma bicicleta barra-forte, carregando apetrechos de jardinagem, teria se aproximado da vítima e descarregado um pistola 9mm contra a vítima, que teria levado a maior parte dos disparos no rosto e na cabeça, morrendo instantaneamente.



Após o homicídio ser registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), o SIG (Setor de Investigações Gerais), passou a investigar o caso e os investigadores, conseguiram descobrir que Francisco vinha sofrendo ameaças de morte, de uma mulher e a família dela, que viviam na mesma rua onde residia Francisco.



Depois de descobrir sobre as ameaças, os investigadores intimaram a mulher A. da S. X. A., para prestar depoimento e explicar as ameaças. Na época, a mulher relatou que mantinha uma amizade com a vítima e que dias antes do homicídio, a vítima teria invadido sua casa durante a madrugada e mantido relações sexuais, com a mandante do crime, contra o consentimento dela e por esse motivo, familiares teriam passado a intimidar Francisco.



Como a versão da mulher, não batia com os relatos da família da vítima e nem com as dos próprios parentes, suspeitos de participação no crime, a polícia civil fez uma acareação entre os suspeitos e devido a inconsistência na versão da mandante do crime e nas inúmeras contradições entre as versões dos envolvidos e na tentativa de ambos em atrapalhar as investigações, foi decretada a prisão preventiva de cinco participantes no crime, além de A. da S.X.A, que teria encomendado a morte de Francisco por despeito, em não aceitar que a vítima não tivesse interesse por ela.

Mas ainda faltava a prisão de H. da S. R. ,que após receber a oferta de matar Francisco, em troca de ficar coma pistola usado no crime, aceitou o ‘serviço’ de matar um pai de família, por encomenda e depois fugiu com a arma do crime.