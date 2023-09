Sindicato rural é invadido por ladrão de cabos elétricos

Uma funcionária do Sindicato Rural de Três Lagoas, procurou a Polícia Civil após perceber que o recinto de exposições Joaquim Marques de Souza, teria sido invadido por homens que violaram o padrão de energia, nesta segunda-feira (4), na avenida Ranulpho Marques de Souza, saída para São Paulo, em Três Lagoas.

Consta no boletim de ocorrência, que por volta de 10h, a funcionária teria se ausentado da secretaria do local e ido até a horta, situada nas dependências do recinto. Ela notou que um dos portões estaria aberto e o cadeado com corrente no chão. Achando estranho a mulher foi até um dos padrões de energia, que teria sido violado.

Após perceber o dano no padrão de energia, a funcionária verificou o acontecido nas imagens de segurança do Parque de Exposições Joaquim Marques de Souza, onde foi possível visualizar um criminoso, adentrando o local e utilizando um carro e cordas, teria puxado a fiação elétrica da caixa de energia e fugido posteriormente.

A vítima relatou aos policiais, uma dificuldade em identificar o veículo e as características do suspeito, devido as imagens não serem de boa qualidade, mas que um técnico teria sido contatado para auxiliar na melhoria das imagens, para que a Polícia Civil, possa identificar o suspeito e levá-lo à justiça, para que pague, pelo crime cometido.