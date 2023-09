Som alto e tiro de chumbinho contra casa de vizinha

Uma perturbação da tranquilidade foi parar na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), após um desentendimento de vizinhos por som alto terminar em disparos de espingarda de pressão no final da noite de sábado (9), na rua Ixoria, bairro Chácara Imperial, em Três Lagoas.



Por volta de 23h, e 45 minutos de sábado, uma mulher 49 anos, teria ligado no telefone 190 da Polícia Militar, relatando que seu vizinho teria passado o dia todo com o som alto e após vários pedidos para que o mesmo fosse baixado, o homem não teria colaborado para à boa convivência, mantendo o volume do som alto, o que teria causado irritação na mesma.



Ainda durante a perturbação da tranquilidade, a vítima relatou ter ouvido disparos de arma de pressão vinda da casa do vizinho em direção à sua. Rapidamente uma viatura da Força Tática foi ao local e os militares teria constatado que o volume do som do vizinho estaria alto e sobre os disparos da arma de pressão, foram constatados três perfurações na fachada da residência, duas na parede e uma no batente de ferro da porta.

Após a constatação da denúncia da mulher de 49 anos, os militares foram até a casa do homem de 39 anos, onde foi feito contato com ele e explicado a situação de perturbação da tranquilidade, questionado pelos policiais sobre a espingarda de pressão, o homem afirmou ter a arma e entregou aos policiais que apreenderam o aparelho de som e espingarda para apresentação na delegacia.



Ainda na delegacia o homem teria relatado ter pago R$600.00 pela espingarda e que teria nota fiscal. Após ambos prestarem depoimento, foram liberados. O autor da perturbação, foi liberados para responder em liberdade por perturbação da tranquilidade e sossego, e por dano. O aparelho de som e a espingarda de pressão, foram liberadas após apresentação das notas fiscais.