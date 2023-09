Trabalhador morre após colega se confundir e apertar botão errado

Um acidente de trabalho tirou a vida de José Almir Pereira de França (36), no final da tarde desta quinta-feira (14), em uma usina produtora de massa asfáltica, nas proximidades do bar do Careca, às margens da rodovia MS 320, em Três Lagoas.



José realizava a manutenção de uma seção da máquina, que produz massa asfáltica, quando a máquina foi acionada acidentalmente por um colega de trabalho e as pás do triturador, acabou matando José Almir.



De acordo com o boletim de ocorrência, José Almir Pereira de França, estava na companhia de mais dois colegas de trabalho, realizando a manutenção no aparelho. Almir realizava a Manu nas pás do triturador, enquanto os outros dois vistoriaram o compressor de ar, do lado externo.

Devido o compressor estar com baixa pressão, um dos técnicos da manutenção, teria pedido ao colega que ajudava no reparo ao compressor, para que o mesmo fosse até a cabine de comando e ligasse o compressor, para fazer ar. Segundo o funcionário, decido os botões que liga o compressor e o triturador, serem parecidos, o trabalhador teria se confundido e apertado o botão errado, acionando o triturador que após ligado, acabou tirando a vida de José Almir Pereira de França.



A Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica, estiveram no local e conversaram com os dois trabalhadores que após prestarem depoimento, foram liberados. A morte do trabalhador foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigada após abertura de inquérito.