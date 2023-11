Policiais militares prendem autor de furto durante rondas

A Polícia Militar prendeu um homem de 46 anos por furto qualificado, após militares que patrulhavam a região da avenida Clodoaldo Garcia, ver o suspeito entrar rápido em uma loja e sair correndo no final da tarde desta quinta-feira (16), no bairro Santos Dumont, região sul de Três Lagoas.



Militar do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar) que faziam rondas pela avenida Clodoaldo Garcia, tiveram o tirocínio de avistarem um homem conhecido nos meios policiais como vulgo “Galo Cego”, descer de uma bicicleta aro 29 rosa, entrar em uma loja, pegar algo e após por na mochila, sair correndo. Após o flagrante, os militares perseguiram “Galo Cego” até a rua João Silva, aproximadamente 100 metros do local do crime.



“Galo Cego” foi abordado e dentro da mochila, os militares encontraram um liquidificador, uma chave de impacto, um cartaz da loja furtada com a imagem do liquidificador furtado e um incard de uma loja com foto da chave de aperto.

Questionado sobre os materiais, “Galo Cego” teria confessado o furto e relatado ter pego o liquidificador na loja que fica na avenida Clodoaldo Garcia, e a chave de aperto em uma loja na avenida Capitão Olynto Mancini.

Foi feito contado dos militares com os responsáveis pelas lojas e ambas as vítimas reconheceram os produtos como sendo de suas lojas. Foi dada voz de prisão para “Galo Cego “, que foi apresentado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Após prestar depoimento Galo Cego foi autuado em flagrante, pelo crime de furto qualificado.