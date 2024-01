Policiais penais interceptam ilícitos no presídio masculino em Três Lagoas

Na manhã desta sexta-feira (21), a Polícia Penal interceptou cerca de 450 gramas de entorpecentes na Penitenciária de Segurança Média Masculino de Três Lagoas. O flagrante aconteceu por volta das 6h, durante ronda de rotina realizada no pátio da unidade penal.

Os policiais penais de plantão, juntamente com a equipe que atua na guarda externa do presídio, tiveram êxito em apreender dois invólucros de substância análoga à maconha, no fundo externo do Pavilhão IV.

Os servidores realizaram buscas pela área, mas não foi possível identificar os responsáveis. Os ilícitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para registro de ocorrência e providências cabíveis.

A Polícia Penal informou que tem atuado ativamente na interceptação de ilícitos em presídios de Mato Grosso do Sul.

*Com informações da AGEPEN