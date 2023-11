Policial de folga prende suspeita de furto em loja e recupera objetos

Uma mulher, de 28 anos, acabou presa em flagrante por um policial militar que estava de folga após a suspeita de que ela teria furtado uma bolsa e um celular, na noite desta quarta-feira (29), na rua Alba Cândida, bairro Vila Alegre, região Leste de Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o militar de folga teria acionado o 190 da Polícia Militar e solicitado apoio de uma equipe, no local onde a suspeita de furto estaria detida. A proprietária de uma loja, que fica na rua Alba Cândida, foi quem anunciou o furto para o policial à paisana. O militar então realizou rondas pela região e localizou a suspeita caminhando pela avenida Ponta Porã, algumas quadras de onde ocorreu crime.

Após isso, o militar acionou a PM. Uma equipe da Força Tática foi até lá e a vítima contou que estava na loja, quando a suspeita, uma mulher transexual, se passou por cliente e disse que pretendia olhar algumas roupas para comprar. A proprietário teria se destraído no atendimento, ocasião em que a suspeita pegou a bolsa dela e um celular. Em seguida, deixou o estebelcimento comercial.

Após ser detida, a mulher transexual confessou aos policiais militares o crime e disse que já teria vendido o celular da vítima. Em depoimento, ela contou que durante a fuga passou em uma conveniência e ao se deparar com um conhecido, identificado como Thiago, ofereceu o celular, que custa em média R$ 800, pelo valor de R$150. A mulher disse ainda que o conhecido teria aceitado pagar os R$ 150 pelo aparelho. Depois, ela gastou parte do dinheiro com alimentação (R$ 30) e quando tentatva ir embora, acabou abordada pelo militar à paisana, que lhe deu voz de prisão.

Durante revista, os policiais encontraram a bolsa da vítima com todos os documentos e o valor de R$ 120, que seria oriundo da venda do celular que a suspeita havia furtado. A Força Tática realizou rondas na tentativa de localizar o suposto receptador do celular furtado, mas ele não foi localizado.

O caso foi levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde a suspeita foi autuada em flagrante pelo crime de furto qualificado.