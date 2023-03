Poliesportivo da Lagoa Maior vai fechar para manutenção

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL) comunica a toda população que o Ginásio Poliesportivo “Eduardo Milanez” na Lagoa Maior está fechado para manutenção e conserto dos estragos causados pela forte chuva de segunda-feira (06).

Conforme o secretário da pasta, Rialino Medeiros, o local não está em condições de uso e para garantir a integridade e segurança dos usuários, os projetos realizados no local e agendamento para uso da população estão suspensos.

“A ventania causou estragos no alambrado, postes, fiação elétrica e cobertura, contando também com vazamentos e telhas soltas. No momento está impossível manter qualquer atividade no Poli, porém, já estamos fazendo o levantamento do prejuízo para posteriormente dar início ao serviço de manutenção no local”, disse.

Os projetos esportivos realizados no local estão sendo remanejados para o Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha” e Estádio da Aden. A SEJUVEL orienta os pais e alunos dos projetos esportivos a procurar os professores para se informar dos novos locais e horários. Mais informações pelo telefone (67) 3929-1800.