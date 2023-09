Mulher denuncia marido suspeito de abusar sexualmente da enteada de 9 anos

Um caso de estupro de vulnerável é investigado pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) após um homem, de 36 anos, ter sido flagrado pela esposa abusando sexualmente da enteada, de 9 anos de idade. O caso foi registrado, nesta segunda-feira (11), mas o flagrante teria ocorrido, na madrugada de sábado (9), no bairro Jardim Primaveril, em Três Lagoas.

A mãe da criança viu o momento em que o marido estava mantendo relações sexuais com a filha dela. No boletim de ocorrência, que segue em segredo de justiça, não consta se a Polícia Militar foi acionada no momento dos fatos relacionados. Após o registro da ocorrência na DAM, um inquérito foi aberto e o caso será investigado pela delegada titular Letícia Mobis, que deverá intimar o suspeito para depor e contar se procede a denúncia feita pela mãe da criança.