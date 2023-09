PRF apreende 70kg de drogas e dois motoristas de aplicativos três-lagoenses são presos

Dois três-lagoenses um identificado pelas iniciais de A.A.S.M. e D. de O., foram presos por tráfico de drogas, após serem flagrados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), com 70kg de maconha no final da tarde desta terça-feira (19) na rodovia BR-262, em Água Clara. Cidade distante 130km de Três Lagoas.

No final da tarde desta terça-feira, policiais rodoviários federais realizavam fiscalizações rotineiras às margens da rodovia BR-262, quando os agentes visualizaram dois carros saírem juntos de um posto e antes de acessar a rodovia, para e ficar no acostamento. Onde levantou a suspeita dos policiais de haver alguma ilicitude.

Foi feito a abordagem do veículo Renault Kwyt e Logan, com placas de Três Lagoas, onde os motoristas de ambos os carros, se disseram ser motorista de aplicativos e que a dupla, havia sido contratada para realizar uma “corrida”. A.A.S.M. disse que teria sido contratado para levar um casal de Três Lagoas, até a capital Campo Grande, e o colega D. de O. também havia sido contratado, para levar uma terceira pessoa até a capital juntos. E após a realização da suposta corrida, ambos estariam retornando juntos para Três Lagoas.

Já D. de O., deu outra versão aos policiais federais rodoviários, D. de O. relatou que teria sido contratado por uma pessoa, para realizar uma corrido de Três Lagoas, ao município de Água Clara e que nunca teria visto o outro motorista de aplicativo. Achando estranho as versões contraditórias, os agentes resolveram realizar uma busca nos dois carros.

Durante uma busca nos carros, foram encontrados dois fardos com vários tabletes de maconha, que pesados totalizaram pouco mais de 70KG. A droga estaria no porta-malas do veículo Logan, que era dirigido por A.A.S.M. que recebeu voz de prisão em flagrante, na delegacia D. do O. não conseguiu comprovar a suposta viagem e também acabou preso, por ser suspeito de participação no tráfico de drogas, como batedor.

O caso foi registrado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) como tráfico de drogas e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Água Clara