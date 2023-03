Ponte do Córrego Palmito volta a ficar interditada para reparos

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), informa que a Ponte do Córrego Palmito (Ponte Velha) localizada na estrada vicinal TL-20, está com problemas nas estruturas de madeira e aterro causados pelas fortes e frequentes chuvas que atingem a região.

Desse modo, a estrutura não comporta o tráfego de veículos e, a partir desta quarta-feira (15), estará interditada por tempo indeterminado para a execução de reparos.

DESVIO

A administração informa que existe outro acesso para os veículos, localizado no entroncamento do Aterro Sanitário – Três Lagoas/Brasilândia, localizado na BR-158 Km287, à 10km do trevo saída para Brasilândia.