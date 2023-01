Ponte sobre o Córrego do Palmito é liberada para veículos pesados

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), conseguiu, em tempo record, finalizar os trabalhos de reparo da Ponte do Córrego Palmito (Ponte Velha), localizada na estrada vicinal TL-20, que apresentava problemas na estrutura de madeira, não comportando o tráfego de veículos pesados.

Devido aos reparos, o trânsito no local ficou parcialmente interditado, mas já foi liberado. Agora, a ponte volta a ficar segura para passagem de veículos pesados. Inclusive, na segunda-feira (23), para ampliar ainda mais a segurança do local, serão instaladas as muretas de proteção nas laterais da ponte.