População reclama de caminhão na contra-mão em cruzamento perigoso

Um dilema que vem se agravando cada vez mais e tirando a paciência da população, com a empresa responsável pela coleta de resíduos sólidos (lixo) ganhou um novo fato nesta noite de sexta-feira (13), na rua Egídio Tomé, no cruzamento com a avenida Padre João Thomes, no bairro Jardim Alvorada, região leste de Três Lagoas.



Após o atropelamento que resultou em morte de uma ciclista e que resultou em reclamações da população, relacionadas à alguns profissionais que abusam da velocidade e dos descumprimento das regras de trânsito. Transeuntes que utilizavam a rua Egídio Tomé, e que necessitavam cruzar a avenida Padre João Thomes, reclamavam de um dos caminhões estacionado na contra-mão da via, encobrindo a visão de quem necessitava realizar o cruzamento.



Segundo os seguidores da página do RCN67 JPNews, ao tentarem pedir para que os funcionários desobstruíssem a esquina, permitindo a visão e assim, evitando que um acidente ocorresse no local, teriam sidos intimidados pelos colaboradores da empresa.

Continue Lendo...



Foi tentado contato com a empresa terceirizada que realiza a coleta do lixo em Três Lagoas, pelo telefone (67) 3524-8305, disponível na página da empresa, mas ninguém atendeu nossas ligações. A prefeitura informa por meio de nota, que reclamações sobre terceirizadas, podem ser feitas no WhatsApp (67) 99213 6400. O horário de atendimento da ouvidoria é de segunda, à sexta-feira, das 07h às 13h, fechando para almoço das 11h às 13h, no caso de denúncias protocoladas presencialmente. O endereço da procuradoria é, avenida Dr Eloy Chaves, 899, Vila Nova, Três Lagoas.