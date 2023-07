População tem acesso ao Cadastro de Pedófilos

Seis anos após ser aprovada a Lei Estadual nº 5038 de 2017, proposta pelo deputado Coronel David (PL), que determina a obrigatoriedade da inclusão de condenados pelo crime de pedofilia pela Justiça no Cadastro Estadual de Pedófilos, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP/MS) disponibilizou para a população o acesso às informações. Até então o cadastro estava liberado apenas para integrantes da segurança pública. A SEJUSP informou que seguia orientações da Procuradoria-Geral do Estado.

O parlamentar comemorou publicação no site do governo. “Este sempre foi o meu objetivo ao criar a lei que instituiu essa importante ferramenta para combater um dos crimes mais cruéis que existem, que é a pedofilia. [...] Vá no cadastro e vamos criar uma rede de proteção para as nossas crianças”, comentou Coronel David. No primeiro semestre deste ano, a lei ganhou uma alteração do próprio autor para garantir que as fotos dos pedófilos sejam feitas de frente para a câmera.

O cadastro estadual reúne informações sobre quase 500 pedófilos e, por enquanto, algumas fotos estão de lado e não apresentam características para a identificação do criminoso. Em nota, Coronel David informou que a SEJUSP garantiu atualizar as fotos para atender à lei.