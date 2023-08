População volta a reclamar de animais soltos em rodovia

Moradores dos bairros Jupiá e Vila dos Operadores, em Três Lagoas, retomaram suas queixas acerca da presença de animais de grande e médio porte soltos nas rodovias e estradas de terra que ligam a cidade ao estado de São Paulo. A visão desses animais vagando nas estradas é não apenas preocupante, mas também perigosa, e essa situação vem se tornando cada vez mais comum.

Recentemente, um vídeo compartilhado em grupos de mensagens locais capturou o registro de animais nas proximidades dos carros, destacando a potencialidade do risco. A prefeitura de Três Lagoas está respondendo às reclamações dos moradores, enviando agentes aos locais indicados para avaliar uma solução para o problema.

Vale lembrar que permitir que animais circulem livremente em rodovias coloca em perigo não apenas os motoristas, mas também os próprios animais. De acordo com a legislação, essa prática é considerada um crime. Os proprietários dos animais podem ser responsabilizados com base no artigo 132 do código penal, que aborda situações que exponham a vida ou saúde de terceiros a perigos iminentes, bem como no artigo 31 da lei de contravenções penais, que versa sobre deixar em liberdade animais perigosos sem a devida cautela ou confiá-los a pessoas inexperientes.

