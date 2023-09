Populares perseguem e seguram suspeito de furto no Oiti

Um homem de 23 anos, suspeito de furtar uma residência foi preso pela Polícia Militar, após populares conseguirem dominar o suspeito e chamar a PM, na tarde desta sexta-feira (29), na Travessa N, bairro Jardim Oiti, região Norte de Três Lagoas.



Durante rondas pela região norte de Três Lagoas, militares do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, foram chamados por populares, que estariam segurando um suspeito de arrombar e furtar uma residência no bairro Oiti. Aos militares, o suspeito teria confessado ser o responsável por invadir , arrombar um imóvel e furtar um botijão de gás 13kg.



Questionado sobre o paradeiro do produto furtado, o suspeito teria revelado que o mesmo já havia sido vendido à um terceiro no bairro Paranapungá. Na nota à imprensa, não se tem informações se o produto havia sido recuperado e o receptor de coisas furtadas, preso junto com o suspeito de cometer o furto.

Continue Lendo...



Quem comprar ou se responsabilizar por produtos furtados ou de origem duvidoso, pode ser responsabilizado pelo judicialmente no código penal; Receptação Qualificada

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.