Residência é invadida e moradores capturam ladrão até a chegada da PM

Um morador do bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas, flagrou três ladrões tentando furtar a residência, na tarde desta quinta-feira (1). O imóvel fica na rua Irmãos Spinelli e a vítima tem 41 anos.

Ele contou aos policiais militares, que estava no trabalho, que fica a 100 metros do local, quando uma vizinha teria lhe avisado que ouviu barulhos na casa e que poderia estar sendo invadida por ladrões. Rapidamente a vítima e alguns amigos foram até o imóvel e viram que três ladrões havia invadido a casa. Os suspeitos conseguiram furtar uma carteira com documentos da vítima e um par de tênis.

No entanto, ao perceberem que o morador havia chegado, o trio saiu correndo e pularam muros de casas vizinhas. Durante a tentativa de fuga, um dos ladrões acabou capturado pelos moradores, que acionaram a Polícia Militar.

O ladrão, de 22 anos, confessou que ele e os comparsas invadiram a casa, para furtar objetos da vítima e revender, na intenção de faturar um dinheiro. O suspeito tem 30 registros policiais por diversos crimes. Ele foi preso e levado para a 3ª Delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento e foi autuado por furto na forma tentada.

A Polícia Militar fez rondas em busca dos outros dois envolvidos, mas ninguém foi encontrado. Um inquérito policial será instaurado para que se investigue o caso.