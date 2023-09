Mulher recebe ameaça da 'ex-amiga' após briga por boné

Uma moradora do residencial Nova Europa, em Três Lagoas, procurou a Polícia Civil, nesta terça-feira (5), para registrar um boletim de ocorrência, contra uma ex-colega. A mulher, de 41 anos, disse na delegacia, que manteve amizade com a suspeita, mas depois de um tempo, as duas acabaram se desentendendo por causa de um boné.

Depois do rompimento da amizade, a vítima relatou que teria passado a receber ameaças nas redes sociais. Nesta terça-feira, a suposta amiga teria enviado uma mensagem para a vítima, com a seguinte frase: "eu sei onde você mora e também onde está".

Se sentindo intimidade e ameaçada, a mulher foi até a 3ª Delegacia e registrou um boletim de ocorrência.