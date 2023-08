Portal online da Ouvidoria-Geral ficará indisponível nesta quinta-feira

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas (Segov), informa que por conta da mudança de sistema da Ouvidoria-Geral, o registro através do Portal Online do Serviço estará fora do ar, nesta quinta-feira (31).

O cidadão que necessitar utilizar o serviço poderá registrar sua demanda através do telefone/WhatsApp (67) 99213-6400, ou presencialmente no endereço Rua Oscar Guimarães, 3616, Jardim Morumbi, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

No dia 1º de setembro, um novo sistema do portal da Ouvidoria Geral Municipal já estará em pleno funcionamento.

Com o novo sistema, agora será possível de maneira mais rápida, prática e responsiva em qualquer dispositivo, enviar solicitações, reclamações, denúncias, dúvidas, sugestões e outros assuntos para a prefeitura e acompanhar todo o processo do pedido.

O serviço irá permitir também que o cidadão avalie o atendimento que recebeu e ainda envie o que precisa melhorar no serviço. Além disso, o sistema vai gerar relatórios automáticos das avaliações, de quais serviços são mais solicitados e taxa de resposta para cada um deles.