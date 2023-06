Portão de quatro metros é furtado de terreno no bairro Santos Dumont

A criminalidade não perdoa nada, nada mesmo, um portão de 4x2 metros, foi furtado, de dentro de um terreno na rua Marechal Deodoro Fonseca, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, a vítima, um homem de 43 anos, registrou o caso na 3ª Delegacia de Polícia Civil. O homem relatou que possui um terreno no bairro e veio trocar portão onde deixou o antigo dentro do local.

Ainda de acordo com o registro policial, a vítima relatou que o terreno é fechado, e posteriormente veio anunciar a venda do antigo portão, na manhã de domingo (11), ao chegar no local para mostrar ao cliente se deparou que o portão havia sido furtado.

O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil, como furto.