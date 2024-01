Porto seco está em fase final de estudo

De acordo com a Delegacia da Receita Federal em Campo Grande, o Estudo Sintético de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) do Porto Seco de Três Lagoas está em processo final de atualização, com prazo previsto de entrega em três meses. Após finalização do referido estudo, segundo a Receita, será realizada audiência pública para apresentação do projeto. Após isso, será iniciada a licitação do porto seco.

A Receita Federal informou que, assim que o estudo for finalizado, espera-se que a Prefeitura de Três Lagoas disponibilize o terreno correspondente de acordo com o dimensionamento definido no referido estudo.

O porto seco deve ser instalado em uma área de seis hectares na Fazenda Rodeio em Três Lagoas, que será doada para a Receita Federal. O proprietário da área já assinou documento com o Município e Estado, se dispondo a fazer doação do terreno, mas aguarda a licitação do projeto para concretizar o processo de doação.

No início das discussões sobre a implantação do projeto em Três Lagoas, uma área no Distrito Industrial, localizado no entroncamento das BR-262 e 158, próximo a Usina de Jupiá, havia sido indicada, mas depois se definiu por outra, na saída de Três Lagoas para Campo Grande. O estudo mostra que o local indicado é propício para a instalação do projeto, já que fica próximo a BR-262.

Além disso, o contorno rodoviário em construção passará pelo local, interligando a BR-262 até a BR-158. Portanto, o local seria estratégico para empresas instaladas no Distrito Industrial, que ficam próximo a saída para o Estado de São Paulo, na BR- 262, bem como para Suzano e UFN 3, na BR-158, sentido Brasilândia.

O porto seco é considerado importante e necessário para o desembaraço e escoamento da produção industrial do município