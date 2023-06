Posto avançado é instalado em praça para vacinar moradores contra gripe

O índice de cobertura vacinal contra a gripe, assim como vem acontecendo em todo o Brasil, está abaixo do esperado, em Três Lagoas. Em razão disso, a Secretaria Municipal de Saúde prorrogou a Campanha de Vacinação contra a doença.

Para que o índice de vacinados aumente, a pasta adotou medidas mais criteriosas e se mobiliza para que as doses cheguem aos moradores. Na quinta-feira (1), por exemplo, um posto avançado de imunização foi instalado na praça do bairro Osmar Dutra, com o objetivo de atender, além dos moradores desse local, também os residentes dos bairros Guanabara, Jardim das Orquídeas e Vila Maria.

Em Três Lagoas, a meta de imunização é de 40 mil vacinas aplicadas. Porém, até o momento, apenas 11 mil doses foram aplicadas. Em Mato Grosso do Sul, até maio deste ano, ao menos, 577.570 mil pessoas receberam as doses contra Influenza. Além disso, o Governo ampliou a vacinação ao público geral em razão do aumento dos casos de doenças respiratórias.

De acordo com a agente de saúde, Lucineia Aparecida da Costa, uma das causas para isso é o equívoco que a as pessoas fazem com a vacina contra a Covid-19, pois muitas pensam que se trata do mesmo imunizante para as duas doenças. Porém, a profissional reforça que são vacinas diferentes e que a população deve tomar ambos.

Outro motivo da baixa adesão é em relação às Fake News divulgadas contra o imunizante. Muitos acreditam que a vacina pode levar ao óbito e, por isso, deixam de irem aos postos e se vacinarem. A agente de saúde destaca que as vacinas têm como principal objetivo prevenir doenças e reforça a importância das pessoas procurarem os postos de saúde do município para a imunização.

A enfermeira Monise de Souza também pontua a importância de toda a população manter o quadro de vacinação em dia. Mas, faz um alerta aos grupos considerados de risco, como idosos, gestantes e puérperas. O imunizante contra a gripe é indicado a partir dos 6 meses de vida.

Além disso, não há contraindicações para receber o imunizante. A única restrição é para as pessoas que tiveram forte reação após tomarem as doses anteriores. Os imunizantes estão disponíveis gratuitamente em todas Unidades de Saúde da família em Três Lagoas.