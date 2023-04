Postos de saúde da cidade já têm vacina bivalente para maiores de 18 anos

A Secretaria Municipal de Saúde (Sms) ampliou a vacinação contra Covid-19, com dose de reforço Bivalente do fabricante Pfizer, para pessoas acima de 18 anos de idade, destinada ao público que já efetuou o esquema vacinal (com pelo menos duas doses) com as doses iniciais (monovalente) há pelo menos quatro meses.

O Município conta com 1.500 doses do imunizante que estará disponível em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) da cidade e também no container da SMS, que abre às quartas e sábados, localizado na Feira Central de Três Lagoas

Para se vacinar é necessário apresentar o comprovante das doses iniciais e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

