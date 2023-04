Postos de saúde terão container de atendimento para desafogar UPA

O aumento do número de moradores com dengue em Três Lagoas tem aumentado também a demanda nos postos de saúde e na UPA. Para desafogar os atendimentos, a Secretaria Municipal de Saúde montou containers em cinco pontos da cidade para testes e exames.

Os containers foram instalados no mês de janeiro e agora estão funcionando para ampliar o atendimento. A locação do container foi feita para um ano e ele já está disponível em cinco unidades de saúde do município: Interlagos, Atenas, Vila Piloto, Vila Alegre e Santa Rita.

Confira a reportagem completa: