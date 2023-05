Postos de saúde terão 'Mutirão Preventivo' devido baixa procura

As mulheres que ainda não fizeram o seu preventivo neste ano, pode participar do “Mutirão de Preventivo” deste sábado (27), que será realizado nas Unidades de Saúde da Família (USF) da cidade, das 07h às 12h.

Além do exame preventivo de colo de útero (Papanicolau), a Rede Municipal irá oferecer para o público feminino testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), consulta com enfermagem, vacinação, atualização do cadastro do Sistema Único de Saúde (SUS) e palestra com temas relacionados à saúde da mulher.

