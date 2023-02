Praça Ramez Tebet e canteiros centrais serão revitalizados

O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) autorizou na semana passada, ordem de serviço para a execução de obras de infraestrutura urbana e revitalização dos canteiros centrais das avenidas Antônio Trajano e Rosário Congro. Os trechos que serão revitalizados são: da Zuleide Perez Tabox e avenida Rosário Congro e entre a rua João Silva e rua Duque de Caxias. A obra está orçada em R$ 1,5 milhão e a empreiteira terá 90 dias para concluir os serviços.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, se as chuvas derem trégua, na próxima semana a empreiteira inicia os serviços. “A ideia do prefeito é dar uma cara nova para as avenidas e para a praça também”, destacou.

De acordo com o secretário, o projeto consiste no plantio de árvores nativas, calçadas novas, rampa de acessibilidade, instalações de novos bancos, entre outras novidades. “Acredito que a população vai gostar bastante. Vamos mudar o visual dos canteiros centrais”, destacou. As duas avenidas já receberam iluminação com lâmpadas de Led.

Em relação a praça Ramez Tebet, o secretário informou que o projeto ainda está em análise, mas que a ideia é reformar o palanque oficial, que tem uma estrutura metálica e está com ferrugem e corrosão. Outra novidade será a retirada do terminal rodoviário da praça, já que um novo foi construído, aproveitando o prédio da antiga estação ferroviária, nas proximidades. Os banheiros da praça serão reformados.

O projeto prevê ainda iluminação com lâmpadas de Led, novos bancos e a retirada das fontes do local, bem como plantio de outras árvores. “Vamos repaginar tudo”, frisou.

A última reforma da praça ocorreu em 2006, na gestão da então prefeita Simone Tebet (MDB), quando árvores antigas, como figueiras, foram arrancadas para dar lugar a plantas de porte menor. Na época, houve a mudança de nome da praça, que passou da Bandeira, para Ramez Tebet. Em 2019, a Secretaria de Meio Ambiente plantou novas árvores e arbustos, numa tentativa de deixar o local com mais espaços verdes.