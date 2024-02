Praça Ramez Tebet recebe 'Procon Itinerante' no dia 15 de março

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Três lagoas, irá realizar o projeto ‘Procon Itinerante’, em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor, no dia 15 de março, das 9h às 15h, na Praça “Ramez Tebet”, localizada no Centro comercial da cidade.

Com uma equipe capacitada, em uma unidade móvel adaptada para atender com conforto o consumidor, irá oferecer mais facilidade de acesso a informações principalmente no que se trata dos direitos e deveres em relações de consumo.

Além disso, quem estiver passando pelo local poderá esclarecer dúvidas e registrar reclamações sobre problemas relacionados a compras, empréstimos, cobranças indevidas, entre outros. Não é necessário fazer agendamento.

Para mais informações sobre a ação, o consumidor pode entrar em contato pelo telefone (67) 3929-1819 ou ir até a sede do órgão, que fica localizada à rua Orestes Prata Tibery, número 1762, no bairro Jardim Primaveril. O atendimento é de segunda a sexta, das 7h às 11h, e das 13h às 17h.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas