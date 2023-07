Três Lagoas terá, neste domingo (16) a partir das 16h na Praça Senador “Ramez Tebet”, o “Rock in Rua”. O evento é em celebração ao Dia do Rock, que foi no dia 13 de julho. Serão dois shows gratuitos com as bandas três-lagoenses Adulfe e Black Night.

O evento é promovido pela Associação de Rock e Cultura de Três Lagoas (AROC), em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).