Prazo de inscrição para Processo Seletivo Unificado em Três Lagoas é prorrogado

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal da Administração (Semad), informa a prorrogação do prazo de inscrição para o Processo Seletivo Unificado (PSU), regido pelo edital nº 006/2023. Inicialmente programado para encerrar na sexta-feira (22), o novo prazo estende-se até esta quarta-feira (27).

A ampliação do período de inscrições foi oficializada na sexta-feira, por meio de publicação, edital nº 007/2023, que retifica o edital nº 006/2023, veiculada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), na edição nº 3492. A seleção dos candidatos será realizada através de análise curricular e entrevistas, seguindo as normas estabelecidas na resolução.

O PSU visa preencher diversas vagas distribuídas em diferentes secretarias do município, totalizando 330 oportunidades. As inscrições são exclusivamente realizadas pelo site da prefeitura, durante o período estendido.

É importante observar que cada vaga possui critérios específicos para o respectivo cargo, os quais podem ser consultados no edital nº 006/2023. Para obter mais informações, os interessados podem acessar o site oficial da Prefeitura de Três Lagoas ou entrar em contato com a Semad pelo telefone (67) 99155-1162.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas