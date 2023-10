Prazo de limpeza de túmulos no cemitério termina neste sábado

No dia 2 de novembro, é o Dia de Finados, uma data de grande significado em que muitas pessoas visitam os cemitérios para homenagear entes queridos que já partiram. Durante toda a próxima semana, o Cemitério Municipal estará movimentado, com uma expectativa de receber mais de 30 mil visitantes ao longo dos dias.

É comum as pessoas anteciparem suas visitas aos túmulos, a fim de evitar aglomerações no dia 2. Portanto, a movimentação será intensa ao longo da semana. Para garantir que tudo ocorra de maneira organizada e sem transtornos, a prefeitura estabeleceu prazos para a limpeza dos túmulos, conforme explicou o secretário de Administração, Gilmar Tabone.

Até sábado (28), está permitida a realização de limpezas mais intensas, incluindo reformas e construções, com a remoção de materiais. No Dia de Finados, o cemitério funcionará das 6h às 18h.

Além disso, para este ano, o cemitério apresentará algumas melhorias. Foram adquiridos dois carrinhos elétricos, um para transporte de caixões e outro para auxiliar na locomoção de pessoas com deficiência e idosos, dentro do cemitério. Preparando-se para um dia ensolarado, também serão disponibilizadas várias tendas de apoio, com fornecimento de água para os visitantes.

