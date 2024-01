Prazo de matrícula para cursos integrados no IFMS termina nesta quinta-feira

Os candidatos convocados em primeira chamada para o Exame de Seleção 2024 do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), têm até esta quinta-feira (11), para efetuarem suas inscrições nos cursos.

Em Três Lagoas, 144 alunos foram selecionados, e agora, devem realizar a matrícula de forma online. O acesso ao sistema pode ser feito com usuário e senha do Gov.br ou de acordo com as instruções que constam no item 8 do edital de convocação. No mesmo documento (item 6), é possível consultar a lista de documentos necessários para a matrícula, que devem ser digitalizados e anexados ao sistema.

Candidatos sem computador, acesso à internet ou equipamentos que façam a digitalização de documentos, podem fazer a matrícula presencialmente na Central de Relacionamento (Cerel) do campus para os quais se inscreveram, observando os endereços e horários de atendimento das unidades.

Em caso de dúvida sobre a matrícula, o contato deve ser feito pelo e-mail processoseletivo@ifms.edu.br, sendo importante que o candidato utilize o mesmo e-mail cadastrado na Central de Seleção para enviar a mensagem.

A previsão é que a segunda chamada do Exame de Seleção 2024 seja publicada no dia 17 de janeiro. As aulas terão início no dia 7 de fevereiro.

Os cursos têm duração média de três anos. Neles, o matriculado cursa o ensino médio regular e a formação profissional e técnica escolhida ao mesmo tempo.

